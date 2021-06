Mieszkaniec Lublina okradł mieszkanie w Białymstoku. 71-latek został już zatrzymany

Do kradzieży doszło pod koniec kwietnia w jednym z mieszkań na osiedlu Bema w Białymstoku. Pod nieobecność mieszkańców złodziej wszedł do mieszkania i zabrał ze szkatułki pieniądze (zarówno polskie, jak i obcą walutę), których wartość oszacowano łącznie na 20 tys. zł.

Do zatrzymania zaskoczonego mężczyzny doszło we wtorek w jego mieszkaniu. 71-latek usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.