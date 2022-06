Mieszkaniec Lublina zainwestował w kryptowaluty. Stracił 75 tysięcy złotych. Trwa ustalanie sprawców

Gdy po raz kolejny słyszy się o krachu na rynku kryptowalut, wiele osób decyduje się na wejście do ich świata według zasady "zawsze kupuj w dołku". O tym, że nie jest to rozrywka dla amatorów, boleśnie przekonał się mieszkaniec Lublina, który stracił 75 tysięcy złotych. Na swój telefon ściągnął aplikację, która dała oszustom wgląd do jego portfela inwestycyjnego.

Sprawcom za oszustwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Na razie jednak nie zostali ujęci.

- Oszustwa internetowe zazwyczaj są dość długotrwałe w ustalaniu sprawców. Obecnie prowadzimy czynności - analizy danych otrzymanych od mężczyzny. Będziemy ustalać dane teleinformatyczne i na tej podstawie postaramy się dotrzeć do sprawców - wyjaśnia komisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

W śledztwie pomaga Wydział do walki z Cyberprzestępczością.