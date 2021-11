Mieszkaniec Puław odpowie za kradzież i pobicie dwóch nastolatków. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu

Na początku listopada do puławskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o pobiciu 17-latka. Do zdarzenia doszło na jednym z boisk. Według zeznań chłopca, sprawca przypalał mu spodnie zapalniczką, kopał i uderzał rękami po całym ciele. Zabrał mu także telefon komórkowy, słuchawki i pieniądze - 10 złotych.

Z ustaleń puławskich policjantów wynika, że sprawcą tych czynów jest 25-letni puławianin. Mężczyzna został zatrzymany.

- Mężczyzna został zatrzymany, trafił do policyjnego aresztu. Policjanci dochodzeniowo -śledczy wykonali szereg czynności procesowych, m.in. przesłuchali pokrzywdzonego i świadków, wykonali oględziny, wystąpili do biegłego z zakresu medycyny sądowej o opinię dotyczącą kategorii obrażeń ciała doznanych przez pokrzywdzonego. Na tej podstawie, skierowali do prokuratora wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec 25-latka - tłumaczy podkomisarz Ewa Rejn - Kozak, rzeczniczka puławskiej policji.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna może mieć na sumieniu jeszcze jeden, podobny czyn. Kilka dni wcześniej, na tym samym boisku i w podobny sposób został napadnięty 12-latek. Z jego relacji wynika, że sprawca podniósł go za plecak, który miał na plecach i rzucił chłopcem o płytę boiska. Następnie zagroził, że jeśli zgłosi organom ścigania to, co się stało, to zostanie pobity.