Mieszkanka Puław uwierzyła oszustom. Kobieta straciła ponad 13 tys. złotych Mateusz Kowalski

Mieszkanka Puław straciła ponad 13 tys. zł, po tym jak uwierzyła oszustom, którzy przekonali ją, że wygrała 39 tysięcy złotych. Kobieta podała dane do swoich kont osobom, które do niej zadzwoniły, aby przekazać jej rzekomą wygraną. Okazało się, że w ten sposób umożliwiła przestępcom dostęp do swoich oszczędności, które zniknęły w błyskawicznym tempie.