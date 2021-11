Mieszkanka Wrocławia wyłudziła prawie 60 tysięcy złotych od emerytek z woj. lubelskiego. 50-latka jest już w areszcie

Zatrzymanie wrocławianki, to efekt pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego KPP w Puławach. Z ustaleń wynika, że kobieta wyłudzała pieniądze już na początku października. Do puławskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o oszustwie dokonanym na 90-letniej emerytce z gminy Baranów. Starsza kobieta uwierzyła, że jej zięć miał wypadek i rodzina potrzebuje dużej kwoty gotówki, aby „wykupić" go z aresztu. Chcąc pomóc zięciowi, przekazała oszustce 33 tysiące złotych. Kilka godzin po całym zdarzeniu emerytka dowiedziała się od swojej córki, że padła ofiarą przestępstwa.

Tego samego dnia i w ten sam sposób ofiarą oszustwa padła mieszkanka z Lublina. Oddała wszystkie swoje oszczędności - 22 tysiące złotych oraz biżuterię wartą 5 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła, że pomaga mężowi wnuczki uniknąć aresztu.