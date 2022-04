Mikkel Michelsen z Motoru Lublin trzeci w turnieju Grand Prix w Chorwacji. Najlepsi byli Polacy

Mikkel Michelsen pewnie awansował do półfinału, a następnie do decydującego wyścigu zawodów. Finał rozgrywany był na dwa razy. Za pierwszym, Michelsen (ruszający z czwartego pola) miał bardzo dobry moment startowy, ale na dojeździe do łuku brakowało mu prędkości i rywale wysunęli się minimalnie przed niego. W momencie składania motocykli w wiraż Anders Thomsen uderzył tylnym kołem w motocykl Michelsena, powodując jego upadek. Sędzia zarządził powtórkę w czterech.

W powtórce Michelsen nie miał już tak udanego startu. Widząc, co się dzieje Duńczyk szybko ściął do krawężnika, wcisnął się pod łokieć Macieja Janowskiego i wyszedł na drugą pozycję. Od początku z dużą przewagą prowadził Bartosz Zmarzlik.

Michelsen przez dwa okrążenia bronił się przed Janowskim, ale żużlowiec Sparty Wrocław dysponował szybszym motocyklem i klasycznymi „nożyczami” wyprzedził Duńczyka. Lider Motoru musiał natomiast uważać na swojego rodaka, bo jego silnik nie spisywał się na trasie zbyt dobrze, ale na ostatnich metrach obronił trzecią pozycję.