Mikołaj odwiedza również zwierzęta. Zoomikołajki w lubelskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Zobacz zdjęcia Małgorzata Genca

Czy tylko grzeczne dzieci zasługują na prezenty od Mikołaja? Oczywiście, że nie. W tym roku starszy pan z brodą odwiedził również podopiecznych lubelskiego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Nie zabrakło chętnych do wzięcia udziału w „Zoomikołajkach" w ramach dnia otwartego, podczas którego m.in. prelekcję wygłosił Dariusz Ornal – zoopsycholog. Nie zabrakło również wspólnego kolędowania z Dariuszem Tokarzewskim z zespołu VOX. Ale to tylko część atrakcji. Co działo się 6 grudnia w lubelskim schronisku? Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.