Milan Katić ostatnim ogniwem zespołu LUK Politechniki Lublin

– Moją rolą było zawsze pomóc drużynie w trudnych momentach. Wtedy nie można tylko myśleć o swoich statystykach i indywidualnej grze. Zawsze robiłem wszystko, żeby drużyna wygrała (…) – tak mówił w maju, cytowany przez Polsat Sport, odchodząc z poprzedniego klubu.

Przez cztery ostatnie sezony zapisywał się w historii Skry Bełchatów, zdobywając z tym klubem istrzostwo Polski i dwa Superpuchary Polski. Z reprezentacją Serbii wygrywał m.in. Ligę Światową i stawał na podium mistrzostw Europy.

– Milan to zawodnik znany z cech, które bardzo cenimy: Jego zaangażowanie i oddanie drużynom, które reprezentuje czynią go niezawodnym. Jego obycie w walce o najwyższe cele oraz umiejętność adaptowania się do ról, które są mu przydzielane z pewnością dadzą komfort sztabowi trenerskiemu! Miniony sezon pokazał Jego wszechstronność: sprawdzał się jako podstawowy przyjmujący i jako joker. Wiem, że dzięki Milanowi jesteśmy bliżej realizacji naszych celów. Jego siatkarskie atrybuty sprawiają, że Kadra, którą przedstawimy PlusLidze, jest niezwykle wszechstronna i urozmaicona – podkreśla na stronie klubowej Krzysztof Skubiszewski, prezes LUK Politechniki Lublin.