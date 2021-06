Miliardy na inwestycje w samorządach. To nowa propozycja w ramach Polskiego Ładu

– Celem Polskiego Ładu jest uczynienie z Polski najlepszego miejsca do życia pod względem czystego powietrza, dostępności do usług publicznych, infrastruktury komunikacyjnej, wszystkich aspektów życia społecznego – zapowiedział premier.

Nowe drogi, modernizacja sieci ciepłowniczych, gospodarowanie odpadami, budowa żłobka i chodnika – to tylko przykład projektów, na które samorządy mogą dostać bezzwrotne dofinansowanie. Program Inwestycji Strategicznych to kolejny element funduszu Polski Ład.

– Lublin i inne duże miasta są szczególnie dotknięte ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa. Na dodatek już przed pandemią finanse samorządów lokalnych negatywnie odczuły skutki polityki podatkowej rządu – alarmował jeszcze w marcu prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Prezes BGK uspokaja: – To program do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno do gmin, powiatów, dużych miast i województw. To szansa na zrealizowanie inwestycji, które leżały na półce, bo brakowało pieniędzy – wyjaśnia Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.