Miliardy na kolej. Na finiszu prace związane z przebudową trasy Lublin – Warszawa. Kiedy robotnicy znikną z dworca głównego PKP? Artur Jurkowski

Ma spowodować, że na dworzec główny PKP w Lublinie będzie wjeżdżało mniej pociągów towarowych. Na finiszu są prace budowlane przy łącznicy między trasami prowadzącymi do Warszawy oraz do Stalowej Woli. To część wartej 3,5 mld zł przebudowy torów do stolicy. Obejmują też remont dworca w Lublinie, który ma się ostatecznie zakończyć jeszcze w październiku.