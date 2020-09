Milion tu, milion tam. Lublin na nowo dzieli pieniądze. Na liście inwestycji m.in. Lubelskiego Lipca’80, Węglarza

Duże zmiany w budżecie Lublina na 2020 r. Lista „nowości” jest naprawdę długa. Część z nich to skutek epidemii koronawirusa.

M.in. ratusz rzuca koło ratunkowe dla MOSiR „Bystrzyca”. Spółka w tym roku straciła ponad 9,3 mln zł dochodów. – To utrata przychodów z biletów (od 12 marca do czerwca zamknięte były m.in. pływalnie, w tym Aqua Lublin – dop., red.), ulg, z którymi wystąpiliśmy do naszych kontrahentów – wskazuje Krzysztof Komorski, wiceprezes MOSiR „Bystrzyca”.

Aby pomóc swojej spółce ratusz przekaże jej dofinansowanie w wysokości 2 mln zł – Nie możemy doprowadzić do utraty płynności przez spółkę – podkreśla Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

- Czy jeszcze będziemy dokładać i ewentualnie ile? – docieka Piotr Breś, radny PiS.

MOSiR tłumaczy, że za wcześnie aby o tym mówić. – Czy będziemy potrzebowali więcej? Będziemy mądrzejsi na przełomie października i listopada – twierdzi Komorski.