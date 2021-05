Milion za załatwienie pozwolenia na budowę wieżowca przy Zana w Lublinie. Zapadł pierwszy wyrok w głośnej sprawie

W marcu 2021 roku do sądu w Lublinie trafił akt oskarżenia . Zdaniem zamojskiej prokuratury, która prowadziła postępowanie, oskarżeni, powołując się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych, deklarowali pomoc w załatwieniu zgody na budowę wieżowca przy ul. Zana, za co mieli zażądać miliona złotych.

Jako jedyny do stawianych zarzutów przyznał się Maciej S., zaproponował też dobrowolne poddanie się karze. W ostatni czwartek w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód zapadł wyrok. S. został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Ma też zapłacić 20 tys. zł grzywny, tysiąc złotych na rzecz Skarbu Państwa a także raz na trzy miesiące informować sąd o przebiegu okresu próby.

Sprawa Piotra Kowalczyka: Do sądu trafił akt oskarżenia

- Oskarżony na końcowym etapie postępowania przygotowawczego w sposób szczery, spontaniczny i wyjątkowo obszerny przedstawił całokształt okoliczności co do jakich miał wiedzę, dotyczących realizacji zamierzenia w postaci wybudowania wieżowca w Lublinie przy ulicy Zana – wyjaśniał sędzia.

Jak wynika z aktu oskarżenia to właśnie Maciej S., właściciel biura pośrednictwa nieruchomości, brał udział w pierwszym spotkaniu z podającym się za inwestora funkcjonariuszem CBA w lipcu 2019 roku. Uczestniczył w nim także Mariusz P. Podczas jednego z kolejnych spotkań Maciej S. miał poinformować inwestora-agenta o konieczności zarezerwowania dodatkowej sumy w wysokości 1 mln na „sponsoring dla ludzi”, potrzebny do uzyskania „pozwolenia na budowę oraz odbiorów”.

Piotr Kowalczyk pojawia się w sprawie w październiku 2019 roku. Były przewodniczący Rady Miasta Lublin miał się udać z podstawionym inwestorem do ratusza na spotkanie z prezydentem miasta i dyrektorką Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin. W aktach sprawy czytamy, że Kowalczyk zobowiązał się wówczas do „podjęcia działań marketingowych zmierzających do ograniczenia sprzeciwu lokalnej społeczności.”