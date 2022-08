Miliony złotych trafią do rezygnujących z pieca na węgiel. Chodzi o program „Ciepłe mieszkanie” Artur Jurkowski

27,8 mln zł znajdzie się w lubelskiej puli programu „Ciepłe mieszkanie”. Ma on zachęcić do wymiany pieców na węgiel na inne ogrzewanie. Dotacje mogą wynosić od 15 do 37,5 tys. zł.