Millennium Docs Against Gravity w Lublinie. Największy festiwal filmów dokumentalnych z przystankiem w CSK

- Hasło zainspirowane mową noblowską Olgi Tokarczuk, ujmuje charakter tegorocznej edycji festiwalu, który poprzez wyjątkowe filmy pozwala z uwagą i empatią przyjrzeć się fascynującym zjawiskom współczesności i je zrozumieć. To kino dokumentalne najwyższej próby – piszą organizatorzy Millennium Docs Against Gravity 2020.

W ubiegłym roku znalazł się na liście 25 Najbardziej Cool Festiwali Filmowych na Świecie według „MovieMaker Magazine”. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Z czułości do świata”.

Millennium Docs Against Gravity to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce, który odbywa się w siedmiu miastach (Warszawa, Gdynia, Wrocław, Katowice, Bydgoszcz, Lublin i od 2020 r. Poznań).

Gdy bliżej przyjrzeć się tytułom, to śmiało można stwierdzić że nawet najbardziej wybredny widz znajdzie coś dla siebie.

Kolejny seans, to z kolei nie lada gratka dla miłośników Quentin’a Tarantino. W dokumencie Tary Wood poznajemy biografię i twórczość tego niezwykłego scenarzysty i reżysera wzbogaconą o wypowiedzi współpracujących z nim od lat producentów i aktorów.

Kolejne dni festiwalu będą przynosiły za każdym razem zmianę klimatu czy to chodzi o treść czy formę. I to jest chyba jednym z największych plusów Millennium Docs Against Gravity.