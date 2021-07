Mimo pandemii wzrosła liczba milionerów w województwie lubelskim

Za nami ciężki rok dla przedsiębiorców. Już 13 marca 2020 r. w związku z wybuchem pandemii COVID-19 wprowadzone zostały pierwsze ograniczenia działalności gospodarczej. W październiku przyszła II fala. Jak te ograniczenia działalności odbiły się na wynikach finansowych przedsiębiorców?

Niewątpliwie miniony rok był trudnym okresem dla przedsiębiorców, którzy starali się radzić sobie z tak nieoczekiwanie zmieniającymi się warunkami prowadzenia biznesu. Pamiętajmy, że pandemia wymusiła zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw, także tym instytucjonalnym, które również musiało dostosować się do zaistniałej sytuacji.

W tym czasie podjęliśmy bardzo konkretne rozwiązania, które z jednej strony musiały uwzględniać interesy naszych klientów, a z drugiej zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i funkcjonariuszy lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Właśnie w tym trudnym dla wszystkich czasie wprowadziliśmy dwa bardzo ważne - zarówno dla nas, jak i podatników - rozwiązania ułatwiające załatwianie spraw w urzędzie skarbowym. Pierwsza to usługa e-Rezerwacji wizyty w urzędzie skarbowym, która pozwala zaplanować wizytę w dogodnym dla podatnika dniu i godzinie. Drugie rozwiązanie to e-Urząd Skarbowy, skupiający wszystkie jak dotąd przygotowane dla podatnika narzędzia do zdalnego załatwienia sprawy, w tym do złożenia zeznania podatkowego. To pozwoliło nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie, mimo tzw. lockdownu i związanych z tym trudności.