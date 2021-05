Minimalna porażka Azotów w Kielcach. W końcówce zawodnikom z Puław zabrakło chłodnej głowy

Trafianie dla Azotów rozpoczął Michał Jurecki, który po dwóch latach wrócił do Hali Legionów. „Dzidziuś” jest byłym zawodnikiem drużyny z Kielc, z którą świętował największe sukcesy klubu ze Świętokrzyskiego. Powrót do dobrze znanej sobie hali widocznie podziałał na Jureckiego motywująco, bo kapitan Azotów zdobył cztery z sześciu pierwszych bramek puławian.

Po powrocie z szatni puławianie z dużym animuszem ruszyli do ataku, a największe zagrożenie zaczęli stwarzać z prawego rozegrania. Rafał Przybylski rzucił cztery pierwsze bramki dla Azotów w tej części. Wciąż wsparciem dla kolegów był Bogdanov i w 36. minucie goście mieli szansę zbliżyć się na dwa trafienia. To się jednak nie udało, a co gorsza gospodarze momentalnie powiększyli przewagę do pięciu goli (19:14).