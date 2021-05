Minister Adam Niedzielski w Chełmie. Debata o propozycjach ochrony zdrowia w Polskim Ładzie

– Dzisiaj w Chełmie zainaugurowaliśmy debatę dotyczącą Polskiego Ładu i bardzo się cieszę, że tym pierwszych tematem, który ma kluczowe znaczenie w Polskim Ładzie to jest właśnie zdrowie. Pierwszy projekt, który inaugurujemy to profilaktyka dla osób powyżej 40 roku życia, który hasłowo nazywamy Profilaktyka 40+. Równie ważnym komponentem tego przedsięwzięcia jest zdjęcie limitów w dostępie do specjalistów – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jak poinformował minister program „profilaktyka 40 plus” stanowi pewną całość, gdzie wykonanie badań jest początkiem ścieżki.

– Nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do tego etapu, wykonujemy ruch związany z otworzeniem dostępu do specjalistyki – mówił minister Niedzielski. – Ten dostęp do specjalistów będzie dodatkowo służył do tego, żeby skrócić kolejki, żeby to właśnie pacjent odczuwał te kroki i te dodatkowe nakłady, które na system zdrowia będziemy przeznaczali.