Minister zdrowia w Lublinie: Monitorujemy sytuację epidemiczną i będziemy reagować

Lubelszczyzna po raz kolejny przoduje pod względem nowych zakażeń koronawirusem w kraju. Ostatniej doby odnotowano w regionie 274 potwierdzonych przypadków COVID-19.

Minister zdrowia uważa, że aktualna sytuacja epidemiczna to efekt tego, że trzecia fala w województwie lubelskim miała w miarę łagodny przebieg. – Stosunkowo niewiele osób przechorowało COVID-19 i nabyło odporność, więc ten wirus ma dużą przestrzeń do rozwoju. Wzmocnione jest to tym, że odsetek szczepień jest stosunkowo niewielki – przyznał szef resortu zdrowia.