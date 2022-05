Minister Zdrowia zmienia światło z czerwonego na pomarańczowe. „To nie czas, aby zamknąć temat Covid-19” – twierdzi wirusolożka

Przypomnijmy, od kwietnia pożegnaliśmy większość obostrzeń związanych z pandemią. Rozstaliśmy się z maseczkami (poza placówkami medycznymi), oddziałami covidowymi oraz szpitalem tymczasowym.

– W wielu krajach zanika fala Omicronu. Ograniczenia są rozluźniane, a ludzie powoli wracają do aktywności sprzed pandemii. Ludzie, co zrozumiałe, są wyczerpani i chcą zapomnieć o pandemii. To byłby poważny błąd – stwierdziła wirusolożka prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. – To nie czas, aby zamknąć temat Covid-19 lub pisać historię na nowo. Nadszedł czas, aby energicznie zaangażować się, podwoić wysiłki, by zakończyć ostrą fazę pandemii w 2022 roku.