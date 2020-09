Mirosław Hajdo (trener Motoru Lublin): W przerwie musieliśmy sobie pewne rzeczy mocnymi słowami wyjaśnić

Mirosław Hajdo:

To był bardzo trudny mecz. W Elblągu gra się trudno. Olimpia za wszelką cenę chciała zmazać porażkę w Suwałkach. My też chcieliśmy bardzo się zrehabilitować. Nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji w pierwszej połowie. Rzut karny czy strzał głową Kumocha z kilku metrów. Było także uderzenie Świderskiego. Mogliśmy to zamienić na bramkę. W przerwie musieliśmy sobie pewne rzeczy mocnymi słowami wyjaśnić. Przede wszystkim ważne jest to, że chłopaki wiedzą, że mecz trwa 90 minut, a nie krócej. Bardzo chcieli odmienić losy meczu i myślę, że zrobili to z nawiązką. Były jeszcze sytuacje ku temu, by wynik podwyższyć. Bardzo się cieszymy. Wywozimy trzy punkty z trudnego terenu. Gratuluję zawodnikom tego, w jaki sposób rozegrali drugą połowę.

Filip Wójcik (autor dwóch bramek w meczu z Olimpią):

To było dla nas bardzo ważne spotkanie, ponieważ po nieszczęśliwej porażce na inaugurację sezonu pojechaliśmy do Elbląga wyłącznie po trzy punkty. Mecz nie ułożył się po naszej myśli, bo przegrywaliśmy 0:1, ale powiedzieliśmy sobie w przerwie, że czujemy się lepsi i mocniejsi, więc na pewno zdołamy odwrócić losy wyniku. Tak też się stało. Pokazaliśmy charakter drużyny, nasze umiejętności i dobre przygotowanie fizyczne. Wyszliśmy na drugą połowę bardzo zmotywowani i myślę, że było to widać, bo graliśmy znacznie lepiej, dzięki czemu zasłużenie wygraliśmy.