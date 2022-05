Mistrzostwa rozpoczęte. Gospodarze mają pierwsze medale [ZDJĘCIA]

Eliminacje pierwszego dnia trwały od rana, ale uroczyste otwarcie zawodów nastąpiło o godzinie 16:45. O 17:00 rozpoczęły się finały.

Na podium zmagań seniorskich stanęli Paula Żukowska (trzecia na 400 metrów stylem zmiennym), Adam Mróz (również trzeci na 400 zmiennym) oraz sztafeta mieszana 4x100 metrów zmiennym w składzie (Rafał Kusto, Adela Piskorska, Bartosz Piszczorowicz i Natalia Lewandowska), która zdobyła srebro.

– Mam super odczucia po tym starcie. To był fajny wyścig, bo do końca, do ostatnich metrów ważyła się walka o złoto. Nie udało się tym razem, ale nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Jeszcze cztery dni zawodów i myślę, że pokażemy się z dobrej strony. Zawsze jest ten mały nie dosyt, że mogło coś pójść lepiej, ale nie poddajemy się i walczymy dalej. Widać, że drużynę mamy, zawodnicy są i może być tylko lepiej – podkreśla na oficjalnej stronie klubowej zawodniczka AZS UMCS Lublin, Natalia Lewandowska.