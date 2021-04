Mistrzynie Polski wygrały po męczarniach zaległy mecz z ligowym outsiderem. Zobacz zdjęcia

Podopieczne trenerki Moniki Marzec były zdecydowanymi faworytkami środowej potyczki, jednak przyjezdne przez długi okres meczu walczyły, jak równy z równym. – Teraz każdy mecz jest dla nas tym o wicemistrzostwo. Każdy będzie trudny, ale w każdym chcemy wygrywać i zdobywać trzy punkty – mówiła przed pojedynkiem z chorzowiankami Aleksandra Rosiak, rozgrywająca MKS Perła Lublin. – Mimo napiętego grafiku, chcemy rozegrać kolejny dobry mecz. Wierzymy w to, że po końcowym gwizdku będziemy miały dobre odczucia i mnóstwo pewności siebie. Chcemy, by było tak do końca sezonu. Każde spotkanie ma dla nas ogromną wartość – dodała Andrijana Tatar, czarnogórska kołowa mistrzyń Polski.

W kampanii 2020/21 MKS i Ruch zagrały ze sobą dwukrotnie i w obu przypadkach lepsze były lublinianki. W październiku ubiegłego roku lublinianki zwyciężyły u siebie 42:22, natomiast w styczniu w Chorzowie, Perła wygrała 33:24.