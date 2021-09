MKS FunFloor Perła Lublin chce wrócić na mistrzowski tron. Nowy sezon rusza w środę

Lubelski klub przystępuje do rozgrywek z nowym sponsorem tytularnym, firmą FunFloor. Jednocześnie w nazwie zespołu wciąż pozostaje dotychczasowy partner, Perła – Browary Lubelskie S.A. - Bez zaplecza finansowego niemożliwe by było to, co chcemy realizować, a nasze cele są niezmienne - przyznaje Bogusław Trojan, prezes MKS. Sternik klubu ma na myśli chęć odzyskania mistrzostwa Polski, które w poprzednim sezonie zdobyło Zagłębie Lubin. W Lublinie nikogo nie satysfakcjonował bowiem brązowy medal zdobyty przez biało-zielone w minionej kampanii.

- Walka o sukcesy sportowe w sporcie zawodowym wymaga odpowiedniego zaplecza finansowego i pewnej stabilności w tym zakresie - mówi Maciej Ładwiński, dyrektor ds. marketingu w Perle. - Dlatego gdy pojawiła się ze strony klubu informacja o prowadzeniu rozmów z właścicielem marki FunFloor i potrzebie znalezienia odpowiedniego miejsca dla nowego partnera w piramidzie sponsorskiej, zadeklarowaliśmy gotowość podzielenia się z nim mianem sponsora tytularnego. Oczywiście zrobiliśmy to w celu zapewnienia klubowi dodatkowego wzmocnienia finansowego przed sezonem. Będziemy wciąż wspierać klub w drodze po odzyskanie mistrzowskiego tytułu - podkreśla.