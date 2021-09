MKS FunFloor Perła Lublin podejmie niewygodnego rywala. Ważny mecz w hali Globus

Mecze szczypiornistek z Lubina i Lublina od wielu lat elektryzują fanów piłki ręcznej w Polsce. Kibice określają je wręcz mianem "świętej wojny". Sympatycy MKS FunFloor Perła od dawna nie mieli jednak powodów do satysfakcji przy okazji spotkań ich drużyny z "Miedziowymi". Po raz ostatni lublinianki pokonały bowiem ekipę z Dolnego Śląska w starciu o stawkę 26 października 2019 roku. Od tamtej pory Zagłębie wygrało sześć kolejnych spotkań, zarówno w PGNiG Superlidze, jak i Pucharze Polski.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, jakimi walorami dysponuje Zagłębie - mówi w rozmowie z klubowymi mediami Marta Gęga, rozgrywająca MKS. - Jest to bardzo silny przeciwnik. Musimy pracować bardzo mocno nad koncentracją, schematami i konsekwencją. Nasza forma jest bardzo dobra. Jeśli ją podtrzymamy od pierwszej do ostatniej minuty i wyciągniemy wnioski z ostatniego spotkania, to będę spokojna o wynik. Każda z nas ma swoje rachunki do wyrównania z Zagłębiem. Jako zespół chcemy jednak pokazać się z jak najlepszej strony. Zagłębie gra fajną piłkę ręczną i mam nadzieję, że na tle tej drużyny pokażemy swoją własną wartość. Zrobimy wszystko, żeby trzy punkty zostały w Lublinie. Myślę jednak, że jest to mecz nawet za więcej niż trzy punkty. Liczymy na doping i pomoc kibiców - dodaje doświadczona zawodniczka.