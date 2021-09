MKS FunFloor Perła Lublin pokonał w hali Globus Młyny Stoisław Koszalin. Zobacz zdjęcia

Do starcia z koszaliniankami, podopieczne trenerki Moniki Marzec podeszły z kompletem punktów na koncie. Na inaugurację pokonały bowiem w Kielcach Suzuki Koronę Handball 29:22, natomiast w poprzedniej serii spotkań wygrały pewnie w Jarosławiu z Eurobudem JKS 35:24.

– Mam nadzieję, że będziemy na tyle dobrze przygotowane, że nie będzie to dla nas trudny przeciwnik. Chcemy, aby trzy punkty zostały w Lublinie – mówiła przed meczem Romana Roszak, rozgrywająca MKS FunFloor Perła, która w przeszłości była związana z klubem z Koszalina.

Wynik piątkowego meczu otworzyła co prawda Gabriela Urbaniak, jednak do remisu szybko doprowadziła skrzydłowa lublinianek Oktawia Płomińska. Kolejne dwa trafienia były dziełem koszalinianek. Najpierw celnie przymierzyła Martyna Żukowska, a chwilę potem po raz drugi na listę strzelczyń wpisała się Urbaniak i w efekcie przyjezdne wyszły dość niespodziewanie na prowadzenie 3:1. Następnie to team z Koziego Grodu zdobył trzy bramki z rzędu, obejmując po raz pierwszy prowadzenie w tym starciu (4:3).