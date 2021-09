MKS FunFloor Perła Lublin z drugim zwycięstwem w PGNiG Superlidze Kobiet. Zobacz zdjęcia

W niedzielnej potyczce trudno było wskazać zdecydowanego faworyta, bowiem w obu zespołach doszło do prawdziwej rewolucji kadrowej. W jarosławskiej ekipie zakontraktowano aż dziewięć nowych szczypiornistek: Lesię Smolinh, Natalię Volovnyk, Aleksandrę Dorsz, Oliverę Vukcevic, Jelenę Djurasinovic, Ivonę Mrden, Polinę Kukharchyk oraz duet skrzydłowych - Joannę Gadzinę i Magdę Balsam, które jeszcze w poprzednim sezonie występowały w klubie z Koziego Grodu. W Jarosławiu grają także Valentina Nestsiaruk, Sylwia Matuszczyk i Katarzyna Kozimur, związane w przeszłości z lubelskim klubem.

– Trudno powiedzieć, czy fakt, że znamy te zawodniczki, nam pomoże. One wiedzą, że my wiemy. To jest broń obusieczna. One znają nas, my znamy je. Pytanie kto lepiej wytrzyma presję. Widziałyśmy w ich wykonaniu tylko jeden mecz, więc trudno o zaawansowane wnioski. Mamy jednak jakiś obraz tego zespołu. Nastroje są w drużynie bojowe, jak zawsze – mówiła przed meczem Weronika Gawlik, bramkarka MKS FunFloor Perła Lublin.