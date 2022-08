MKS FunFloor Perła Lublin zagra na turnieju w czeskim Moście z mocnymi rywalami

Biało-zielone udały się do Czech w bardzo dobrych nastrojach. W poprzednim turnieju, który odbył się w lubelskiej hali Globus, 22-mistrzynie kraju odniosły bowiem komplet zwycięstw, pokonując Piotrcovię Piotrków Trybunalski 31:27 i słowacką Iuventę Michalovce 30:20.

– Gdy się wygrywa, to chce się więcej. Do Czech jedziemy powalczyć i mam nadzieję, że będzie równie dobrze, co w Lublinie – mówi Paulina Wdowiak, bramkarka MKS FunFloor Perły.

– Teraz czeka nas mocno obstawiony turniej. Po to jednak ciężko trenujemy, aby mierzyć się z silnymi zespołami. Jedziemy tam po naukę, ale bez kompleksów. Na pewno dużo się nauczymy, lecz przede wszystkim chcemy wygrywać – dodaje z kolei Magda Więckowska, rozgrywająca biało-zielonych.

Zmagania w Czechach lubelskie szczypiornistki rozpoczną od piątkowego meczu z gospodyniami (godz. 17.30). Będzie to na pewno groźny przeciwnik, gdyż w poprzedniej kampani zajął drugie miejsce w czesko-słowackiej MOL Lidze. DHK Banik Most prowadzi polski szkoleniowiec – Adrian Struzik.