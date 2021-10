MKS FunFloor Perła zdobył kolejne punkty. Lublinianki pokonały na wyjeździe Piotrcovię Piotrków Trybunalski

Osiem bramek różnicy jest nieco mylącym wynikiem, ponieważ przez większość spotkania lubelski zespół prowadził tylko trzema trafieniami. Dopiero w samej końcówce przyjezdne wykorzystały błędy rywalek i zapewniły sobie efektowne zwycięstwo.

Podopieczne Moniki Marzec długimi fragmentami miały problem ze zdobywaniem bramek. Wprawdzie spotkanie rozpoczęły od prowadzenia 2:0 (w 5. min), ale piotrkowianki szybko doprowadziły do remisu 4:4. Od początku jednak dobrze spisywała się defensywa MKS oraz fantastycznie broniła Weronika Gawlik, co sprawiło, że przez osiem kolejnych minut Piotrcovia nie potrafiła zdobyć bramki.

Przyjezdne to wykorzystały i wyszły na prowadzenie 7:4. Lublinianki grały twardo w obronie i skutecznie utrudniały gospodyniom rozgrywanie ataku pozycyjnego. Piotrkowianki z trudem dochodziły do pozycji rzutowych, ale efektem agresywnej defensywy były również dwuminutowe wykluczenia lubelskich zawodniczek. W krótkim czasie na ławkę kar powędrowały trzy szczypiornistki MKS. Nie zmieniło to jednak obrazu gry, gdyż piotrkowianki nawet grając w przewadze dwóch piłkarek nie miały recepty na sforsowanie lubelskiej obrony.