MKS Perła Lublin musi pokonać KPR Gminy Kobierzyce, by zachować szanse na srebrny medal

Kluczowe w piątkowej potyczce będzie także to, jak lubelskie szczypiornistki zareagują na ostatnią ligową porażkę. Przypomnijmy, że MKS uległ na wyjeździe MKS Piotrcovii Piotrków Trybunalski 26:27. - Wyczerpałyśmy już wszelkie marginesy błędu, a niestety ostatni mecz nam nie wyszedł. Wyciągnęłyśmy jednak wnioski i podejdziemy do piątkowego spotkania w pełni zmotywowane – przyznaje Gawlik.

Oba zespoły w tym sezonie mierzyły się ze sobą trzykrotnie. Lublinianki górą były jednak tylko raz, wygrywając na wyjeździe w pierwszej rundzie rozgrywek 28:24. Później to już zespół z Dolnego Śląska pokonywał mistrzynie Polski 27:26 i 31:30, zarówno u siebie, jak i w hali Globus. Tamte spotkania pokazywały, w jak dobrej formie w trwającej kampanii są podopieczne trenerki Edyty Majdzińskiej. „Kobierki” potwierdziły to również przed tygodniem, gdy po rzutach karnych wygrały z liderem tabeli, Zagłębiem Lubin.

- Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że przegrana w Piotrkowie bardzo skomplikowała naszą sytuację. Wiemy, że do końca sezonu musimy walczyć w każdym spotkaniu, jakby miało być ono ostatnim. Z takim właśnie założeniem, ale i ogromną wiarą w sukces, podejdziemy do najbliższej konfrontacji – ocenia trenerka biało-zielonych, Monika Marzec.

Co ważne, w spotkaniu z „Kobierkami”, wystąpić będzie mogła Marta Gęga, która leczyła ostatnio uraz ścięgna Achillesa i dla której będzie to pierwszy mecz od 10 kwietnia. Powrót do składu tej doświadczonej szczypiornistki to dla biało-zielonych wzmocnienie zarówno w ataku, jak i defensywie.