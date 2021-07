MKS Perła Lublin oraz Azoty Puławy poznały rywali w Lidze Europejskiej

Lublinianki w przypadku awansu, w kolejnej rundzie zagrają także z Chorwatkami, a ich przeciwnikiem będzie Lokomotiva Zagrzeb. Pierwsze spotkanie drugiej rundy z ZRK Bjelovar, zaplanowane na weekend (16-17 października) zostanie rozegrane w Chorwacji. To druga chorwacka drużyna, z którą lubelska ekipa będzie rywalizowała w Europie. Przed laty, zarówno w Lidze Mistrzyń, jak i w Pucharze EHF, MKS toczył wspaniałe boje z Podravką Koprivnica.

– W zeszłym sezonie Podravka wygrała ligę, na drugim miejscu była Lokomotiva, natomiast Bjelovar zajął czwartą lokatę. Przyznam, że nie śledzę tak dokładnie rozgrywek w moim ojczystym kraju, ale kojarzę jeszcze z parkietów cztery piłkarki tego klubu – podkreśla na stronie klubowej Marina Razum, bramkarka MKS FunFloor Perła Lublin.

– Pamiętam je z mojego ostatniego sezonu w barwach Zagrzebia, bo byłam przecież zawodniczką Lokomotiwy, z którą zagramy w przypadku wyeliminowania pierwszego rywala. Trzeba pamiętać, że liga chorwacka jest pełna młodych zawodniczek, choć są też piłkarki bardziej doświadczone, już pod koniec swojej przygody ze sportem, które prowadzą normalne życie, a trenują z pasji i umiłowania do piłki ręcznej. Chorwacki charakter nie pozwala na odpuszczanie, walczy się do ostatniej sekundy, natomiast nie mam wątpliwości, że mamy większe doświadczenie boiskowe od RK Bjelovar, zatem wszystko w naszych rękach. Jeśli od pierwszych minut udowodnimy to na boisku i zaczniemy od mocnej obrony, rywalki stracą pewność siebie i te bojowe nastroje. Jestem bardzo zadowolona z losowania, nie ukrywam – dodaje popularna "Zumi".