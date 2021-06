MKS Perła Lublin przed ostatnią szansą na zdobycie trofeum w sezonie 2020/2021

W dobiegającej końca kampanii lublinianki nie radziły sobie dobrze w starciach z odwiecznym przeciwnikiem. Wszystkie z czterech spotkań ligowych obu zespołów padły łupem „Miedziowych”, które pokonały biało-zielone także przed tygodniem. Ostatnie starcie PGNiG Superligi Kobiet zakończyło się wysokim, bo aż dziesięciobramkowym zwycięstwem Zagłębia.

- Do 30. minuty sprawa wyniku była otwarta. W drugiej połowie coś jednak zawaliło się w naszej grze. Być może nie wytrzymaliśmy presji tego meczu. Pozostaje niedosyt – mówiła po końcowym gwizdku trenerka lublinianek, Monika Marzec.

Teraz jej zespół stanie przed ostatnią szansą na uratowanie sezonu 2020/21. - Chcielibyśmy zakończyć tę kampanię pozytywnym akcentem – podkreśla Marzec, która nie ukrywa również, że na piątkową potyczkę planuje pewne zmiany w składzie. - Musimy zmienić coś w taktyce. Nie mamy innego wyjścia. Spodziewam się fajnego meczu, zaciętego. Takiego, w którym obydwa zespoły będą walczyły do samego końca. Marzę o tym, byśmy to my wygrały – zaznacza.