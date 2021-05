MKS Perła Lublin wciąż walczy o srebrny medal. W środę mecz w Elblągu

Biało-zielone ostatnie dni mogą zaliczyć do udanych. W weekend pokonały bowiem bezpośredniego rywala w walce o srebrny medal, KPR Gminy Kobierzyce. Lubliniankom ten mecz układał się świetnie do momentu awarii zegara w hali Globus, która miała miejsce na około kwadrans przed końcem spotkania. To wydarzenie wytrąciło podopieczne Moniki Marzec z odpowiedniego rytmu i pozwoliło przyjezdnym do ostatnich sekund pozostać w grze o korzystny rezultat. Mimo wszystko ostatecznie jedną bramką triumfowały zawodniczki MKS Perła.

- To arcyważna wygrana, z której bardzo się cieszymy. Byłyśmy nastawione na walkę, bo zespół z Kobierzyc nieraz utarł nam nosa. Cieszymy się, że trzy punkty zostają u nas. Możemy być zadowolone z 45 minut, jakie rozegrałyśmy. Na pewno będziemy chciały widzieć siebie nadal w takiej formie, jak w tym meczu – mówiła po zakończeniu spotkania, Marta Gęga, rozgrywająca MKS, dla której tamto starcie było pierwszym, w jakim wystąpiła po kontuzji. - Nie wróciłam jeszcze do stuprocentowej formy, ale Achilles goi się bardzo szybko i nie ma co kalkulować. Przed nami ostatnie mecze i chcę pomóc w nich drużynie – dodawała doświadczona szczypiornistka.