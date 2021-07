Młoda lekkoatletka Wisły Puławy ustanowiła w stolicy rekord życiowy na 100 m przez płotki

Rezultat utalentowanej puławianki to aktualnie drugi tegoroczny rezultat w Polsce w jej kategorii wiekowej. Zuzanna Gozdera zajęła pierwsze miejsce podczas tych zawodów, a warto podkreślić, że w stolicy rywalizowała ze starszymi koleżankami.

To bardzo dobry prognostyk przed 53. PZLA Mistrzostwami Polski U-18, które odbędą się w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2021. Impreza w dniach 28-30 lipca zostanie rozegrana na stadionie we Włocławku. Zuzia będzie jedną z faworytek do zajęcia miejsca na podium w swojej konkurencji.

17-letnia Gozdera w tym roku ma już na koncie jeden medal zdobyty w imprezie mistrzowskiej. W lutym została bowiem halową wicemistrzynią Polski U-18 w biegu na dystansie 60 m przez płotki. Podczas czempionatu w Arenie Toruń, puławianka osiągnęła świetny rezultat 8,65 już w eliminacjach. W biegu finałowym, podopieczna trenera Sławomira Murata z identycznym czasem zajęła drugie miejsce, sięgając po srebro.