Młode lekkoatletki z regionu wróciły z Bielska-Białej z czterema medalami mistrzostw Polski U18

Znakomicie w imprezie spisały się sztafety z województwa lubelskiego, rywalizujące na dystansie 4x400 m. Wicemistrzyniami kraju została ekipa Agrosu Chełm, natomiast brązowy krążek przypadł zespołowi AZS UMCS Lublin.

Chełmianki pobiegły w składzie Julia Kawałek, Wiktoria Gajosz, Wiktoria Wdowiak oraz Klaudia Osipiuk, uzyskując rezultat 3.53.,98. Z kolei lublinianki wystartowały w składzie: Natalia Szukała, Amelia Czwodzińska, Michalina Grudzińska i Małgorzata Pojęta, pokonując lnię mety w czasie 3.55,67.

– Jeszcze dobrze emocje nie opadły po niezwykle udanych mistrzostwach Polski juniorów U20 w Radomiu, a już cztery dni później wyruszyliśmy do Bielska-Białej na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, gdzie emocji było równie dużo – podkreśla Damian Leszczyński, trener Agrosu Chełm.

– Najwięcej bez wątpienia dostarczyła ich nasza kobieca sztafeta 4x400 m, która z rewelacyjnym czasem sięgnęła po srebrny medal. Do tego zajęlismy dwa razy czwarte miejsca, Wiktoria Gajosz w biegu na 100 m oraz żeńska sztafeta na dystansie 4x100 m w składzie: Julia Dziurawiec, Wiktoria Gajosz, Wiktoria Wdowiak oraz Julia Kawałek. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wsparcie, a moim zawodniczkom za ciężka pracę i walkę do końca. Kieruję także podziękowania dla Klaudii Osipiuk i Julki Dziurawiec, że zdecydowały się na dołączenie do naszego klubu, wzmocniły nasze sztafety oraz ich trenera Piotra Osipiuka – dodaje chełmski szkoleniowiec.