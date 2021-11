Młodzi artyści będą zarażać sztuką. Przed nami druga edycja festiwalu Viral ART

– Sztuka awangardowa i eksperymentalna jest ważnym trendem artystycznym, ponieważ to właśnie awangarda jest pełna emocji, porusza tematy tabu, pozwala wyzwolić się artyście z pewnych ram, stereotypów i daje inne spojrzenie na estetykę i formę. Chcemy, by Viral ART 2.0 umożliwił młodym ludziom doświadczenie kultury nieco innej niż ta, która na co dzień zalewa ich przez mainstreamowe kanały – wyjaśnia Magdalena Markiewicz, kuratorka festiwalu.