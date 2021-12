Młodzi piłkarze Motoru lublin gotowi są na kolejne wyzwania Marcin Puka

Motor Lublin

Od kilku lat zespoły z województwa lubelskiego nie są w stanie awansować do Centralnej Ligi Juniorów w najstarszej kategorii wiekowej. Drużyny z regionu lepiej radzą sobie w niższych kategoriach, czego przykładem są awanse piłkarzy Górnika Łęczna do CLJ U-17 oraz Motoru Lublin do CLJ U-15.