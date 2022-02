Młodzież z VI LO gra w zielone i chce zaprosić do tego mieszkańców Lublina

– Zastanawialiśmy się, co jeszcze możemy zrobić, aby trafić do jak największej liczby odbiorców. Uznaliśmy, że nasze działania więcej wniosą do społeczeństwa, gdy zaangażujemy w nie dzieci ze szkół podstawowych. Młody umysł pochłania wiedzę jak gąbka, a różne nawyki powinno się kształtować już od najmłodszych lat – twierdzi zespół.