Mniejsze wydobycie, mniejsze zyski. LW Bogdanka podsumowała wyniki za pierwsze półrocze 2020

Jak czytamy w komunikacie spółki, Grupa Kapitałowa LW Bogdanka wypracowała w pierwszym półroczu 2020 r. przychody ze sprzedaży sięgające 849 mln zł czyli mniejsze o 22,7 proc. niż w pierwszej połowie 2019 roku. Zysk netto wyniósł 36,7 mln zł, co jest wynikiem mniejszym od ubiegłorocznego o 81,5 proc.

- Praktycznie całe pierwsze półrocze to czas ograniczonego popytu na węgiel. W pierwszych miesiącach mieliśmy do czynienia z ciepłą i wietrzną zimą, z kolei od marca był to efekt sytuacji związanej z pandemią, ogólnego ograniczenia aktywności gospodarczej, spadku zapotrzebowania na energie elektryczną i na produkcję – wyliczał na piątkowej konferencji prasowej przyczyny takich wyników Artur Wasiewski, zastępca prezesa LW Bogdanka. - Bogdanka jest w stanie elastycznie reagować na tego typu zdarzenia, poprzez fakt, że w soboty produkcja jest prowadzona przez firmę zewnętrzną. W soboty drugiego kwartału ta produkcja nie była zlecana, stąd te obserwowane spadki - wyjaśniał.