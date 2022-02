Mobilizacja na Lubelszczyźnie po ataku Rosji. „Szaleniec z Kremla rozpoczął wojnę”. Tak wygląda dziś Ukraina. Zdjęcia

Niemiecki klub Schalke 04 poinformował, że z koszulek drużyny znika nazwa głównego sponsora - rosyjskiego giganta gazowego Gazpromu. To efekt ataku Rosji na Ukrainę.

Panika w powiecie chełmskim. Na stacji paliw w Chełmie w kolejce do dystrybutora czeka kilkanaście samochodów.

•15:36

- Dla wsparcia administracji państwowej i samorządowej realizującej zadania przyjęcia uchodźców z Ukrainy wprowadzono nowy status do natychmiastowego stawiennictwa dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze brygad OT z województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego mogą zostać wezwani do jednostek wojskowych w czasie krótszym niż 6 godzin. Żołnierze pozostałych brygad OT mogą zostać wezwani do jednostek wojskowych w czasie krótszym niż 12 godzin - informuje płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT.

•15:30

Reuters publikuje opinie mieszkańców Doniecka po ataku na Ukrainę.