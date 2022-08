Mocno zaczęli, szybko skończyli. Wisła Puławy przegrała z rezerwami Zagłębia Lubin

Spotkanie z Zagłębiem dobrze rozpoczęło się dla gospodarzy, którzy w pierwszych minutach kilka razy przedarli się pod bramkę rywala. W ich akcjach brakowało jednak wykończenia lub precyzji przy oddanych strzałach. Dopiero w 21. minucie Ednilson dokładnym podaniem obsłużył Mateusza Klichowicz i bramkarz gości skapitulował.

- Tak naprawdę w 25. minucie zakończyliśmy to spotkanie – ocenia trener Wisły. - Do ósmej minuty mieliśmy cztery bardzo dobre sytuacje w polu karnym. Nie przyniosły one powodzenia z braku przyjęcia i uderzenia. Do 25. minuty jeszcze próbowaliśmy, mieliśmy kolejne dwie okazje. Natomiast potem Wisły już nie było – twierdzi Mariusz Pawlak.

Po strzelonej bramce bliscy sukcesu byli także Maciej Kona i Ednilson. Obaj nieznacznie pomylili się przy swoich próbach. Goście natomiast coraz poważniej zaczęli zagrać bramce debiutującego w składzie Wisły, 19-letniego Alberta Posiadały. Ich starania przyniosły efekt w 35. minucie, gdy do siatki trafił Bartłomiej Kłudka.