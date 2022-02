„Mój mąż nie umarł w godziwych warunkach”. Pacjenci Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie skarżą się na opiekę

– Podczas wizyty był uśpiony i nie mogłam z nim rozmawiać. Zauważyłam, że strasznie schudł, miał zapadnięte policzki. Oprócz tego widziałam rany na rękach i na stopach, które nie mogły wynikać z unieruchomienia pasami. Kiedy dzwoniłam do lekarzy i pielęgniarek z pytaniem o to, jak się czuje, słyszałam, że normalnie je i chodzi. Jego stan temu przeczył, personel mnie okłamywał – twierdzi Czytelniczka.

O panu Jerzym pisaliśmy w „Kurierze” na początku lutego. Żona skontaktowała się z nami zaniepokojona jego pogarszającym się stanem zdrowia i znikomym kontaktem. Mężczyzna trafił do placówki dzień przed Wigilią. Podczas trwającego półtora miesiąca pobytu w szpitalu żona odwiedziła go dwa razy.

Zastrzeżenia do jakości leczenia w Szpitalu Neuropsychiatrycznym to jeden z kilku punktów na liście uchybień najczęściej zgłaszanych do Rzecznika Praw Pacjenta. Skargi dotyczyły także warunków na salach chorych, rehabilitacji, utrudnionego kontaktu z lekarzami, przyjęcia bez zgody, braku możliwości odwiedzin związanego z epidemią oraz pracy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Pośród 220 sygnałów zgłoszonych do RPP jest 89 dotyczących Telefonicznej Informacji Pacjenta, osiem wniosków pisemnych i 123 skargi przyjęte przez Departament Zdrowia Psychicznego.