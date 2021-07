„Moją intencją jest, żeby pediatria funkcjonowała w Świdniku". Rozmowa z lek med. Jackiem Kamińskim, dyrektorem SPZOZ w Świdniku

Internetowa petycja dotycząca planowanego zamknięcia w 2022 r. oddziału pediatrycznego w Świdniku zaskoczyła zarówno mieszkańców powiatu jak i jego włodarzy. Czy wie Pan skąd wziął się pomysł jej stworzenia?

Petycja wyszła od młodej rezydentki, która podejmuje pewne czynności w sposób samodzielny i niezależny. Jednak nie jest ona zgodna z prawdą. Sam, oprócz bycia dyrektorem, jestem lekarzem pediatrą, a oddział o którym mowa, współtworzyłem. I mimo, że liczba przyjmowanych na oddział dzieci wraz niżem demograficznym znacząco spadała, zawsze mi zależało na tym, żeby taki oddział w Świdniku istniał.

Co mogło być przyczyną obaw pracowników co do dalszego losu oddziału?

Niepokój pracowników wziął się z drastycznego załamania liczby dzieci, jest też pokłosiem pandemii oraz zmian w NFZ, który uznał, że od 1 stycznia 2021 roku świadczenia dla dzieci będą nielimitowane. To głównie przez covid nie zostały wykonane zaplanowane ilości świadczeń, przez co zmniejszono nam środki o 300 tys. złotych. Biorąc pod uwagę, że mamy okres letni, a małych pacjentów praktycznie nie ma, kwota którą otrzymamy zostanie ponownie zmniejszona. Kwestia finansowania i zachowania oddziału jest dla mnie ważna, przesłałem więc pismo do lubelskiego NFZ, w którym postulowałem, aby zmienić zasady finansowania oddziału na czas pandemii. 50 proc. finansowania przeznaczone by było wówczas na tzw. "gotowość" pracowników do świadczenia usług, a drugie 50 za nielimitowane usługi. W piśmie zawarłem informację - która miała na celu zwrócenie uwagi na problemy małych powiatowych szpitali - o tym, że przy dalszych cięciach finansowych, ze względu na brak pacjentów w trakcie pandemii, będziemy zmuszeni zamknąć oddział pediatrii. Takie pismo zostało wysłane, również do konsultanta do spraw pediatrii. W międzyczasie, poinformowałem pracowników, że zmiany które nas dotknęły, są niekorzystne i musimy zrobić wszystko, żeby pacjenci zaczęli pojawiać się na naszym oddziale. To mogło zaniepokoić inicjatorkę petycji.