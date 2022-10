Mołdawia wzoruje się na lubelskich rozwiązaniach w transporcie

Lublin i Kiszyniów mają wspólnie działać głównie w zakresie rozwiązań w zarządzaniu miastem, zwłaszcza w dziedzinie edukacji, kultury i sztuki. W treści listu zaakcentowano również wzmocnienie wymiany doświadczeń i nawiązywanie kontaktów biznesowych lokalnych przedsiębiorców.

– Już dzisiaj jesteśmy partnerem stolicy Mołdawii i wspólnie realizujemy projekt dotyczący innowacji w transporcie publicznym. Przedsięwzięcie pod bezpośrednim nadzorem Komisji Europejskiej, to okazja do promocji lubelskich rozwiązań w dziedzinie transportu publicznego na arenie międzynarodowej. Lublin występuje nie tylko w roli eksperta, dzieląc się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu polityki transportowej, ale także jako bezpośredni beneficjent wybranych działań. Wspólny projekt ma na celu wypracowanie dobrych praktyk w zakresie komunikacji miejskiej do wdrożenia w Kiszyniowie. Zależy nam na rozwijaniu stałych form współpracy i wymianie doświadczeń w kolejnych obszarach – mówił Żuk.