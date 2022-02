Monika Skinder poza ćwierćfinałem igrzysk olimpijskich

– Trudno z daleka, na gorąco powiedzieć, co poszło nie tak. Tuż po starcie nie mam z Monika kontaktu. Pewnie z czasem wszystko się wyjaśni – mówi Waldemar Kołcun, klubowy trener 20-letniej zawodniczki. – Doszukiwałbym się jednak jakichś problemów ze smarowaniem. Z tym już tak jest, że mała pomyłka potrafi być decydująca. Na pewno nasi serwismeni chcieli dobrze, ale może inni tego dnia znaleźli zwyczajnie lepsze rozwiązanie. Wiele razy już coś przegrałem z powodu smarowania, zatem wiem, jakie to ważne – dodaje.

W walce o awans do ćwierćfinałów wystąpiło 91 zawodniczek.Miejsc premiowanych było 30. Skinder z czasem 3:27.93 sekundy została sklasyfikowana na 42. pozycji, a do najlepszej Jonny Sundling ze Szwecji straciła blisko 19 sekund – Jest to słaby występ Moniki. Bez wątpienia liczyliśmy na trochę więcej. Z drugiej strony 42. miejsce to nie jest miejsce 90. Dzisiaj jest rozczarowanie, ale teraz trzeba już po prostu zacząć myśleć o kolejnym starcie – komentuje trener Kołcun.