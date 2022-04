Monika Skinder: "Sezon miał smak słodko-gorzki"

W tym sezonie były łzy na igrzyskach olimpijskich, ale i srebrny medal młodzieżowych mistrzostw świata. Jak więc podsumujesz te miesiące?

Medal mistrzostw świata młodzieżowców dużo dla mnie znaczy i bardzo się cieszę, że udało mi się zdobyć drugie miejsce. Podniósł mnie on trochę na duchu po tym ciężkim sezonie. Pokazał, że jednak udało się coś wywalczyć. Była to bardzo wysoka ranga zawodów, więc pomoże mi to też w przyszłości pozyskać wsparcie finansowe. Natomiast cały sezon miał smak słodko-gorzki. Ale mogę powiedzieć, że już o nim zapomniałam, a myślę o kolejnym.

Na igrzyska do Pekinu jechałaś z większymi nadziejami?

Igrzyska były dla mnie ciężkie, ale były to moje pierwsze igrzyska. Wyniki nie były takie, jakich oczywiście oczekiwałam, ale podchodzę do tego ze spokojem. Daję sobie czas. Jestem jeszcze młoda i stać mnie na więcej.