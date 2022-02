Monika Skinder we wtorek spełni swoje marzenie. Wystartuje na igrzyskach olimpijskich

Monika Skinder jest wychowanką klubu Mulks Grupa Oskar Tomaszów Lubelski. W 2021 roku została mistrzynią świata juniorek w sprincie techniką klasyczną. We wtorek zadebiutuje na igrzyskach olimpijskich. - Jedno z moich największych marzeń właśnie się spełnia. Jestem dumna, że mam zaszczyt reprezentować swój kraj – powiedziała tuż przed wylotem do Chin.

Na miejscu zawodniczka szybko się zaaklimatyzowała. - Czuje się bardzo dobrze, jest skoncentrowana i skupiona – mówi Waldemar Kołcun. Trener klubowy pozostaje w stałym kontakcie ze swoją podopieczną. - Stara się nie traktować tego startu w sposób szczególny. Próbuje odrzucać myśli, że to najważniejsze biegi w tym roku. Ma już ustalone pewne procedury dotyczące przygotowania do startu, rozgrzewki, czy diety i podchodzi do zawodów, jak do każdych innych.

Pod koniec 2021 roku Skinder zachorowała na koronawirusa i okres świąteczno-noworoczny spędziła w izolacji. Natomiast na początku lutego z powodu przeziębienia nie wystartowała w zawodach Tour de Ski. W trakcie igrzysk w Pekinie sportowcy rywalizują w ścisłym reżimie sanitarnym. Testy na COVID-19 są codziennością. - W jej grupie nie ma problemów, ale obawy są. Tak naprawdę wychodząc na obiekt może otrzymać informację, że jest pozytywna i zabronią jej startu. Na pewno to powoduje dodatkowy stres – uważa Waldemar Kołcun.