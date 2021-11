Monika Skinder zainauguruje w piątek zmagania w Pucharze Świata w biegach narciarskich

Tradycyjnie Ruka będzie gospodarzem pierwszych w sezonie zimowym zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich. Trener Martin Bajcicak powołał na inaugurujące sezon zawody trzy reprezentantki Polski. W Finlandii oprócz Moniki Skinder wystąpią jeszcze Izabela Marcisz i Karolina Kukuczka. W programie zawodów są: sprint techniką klasyczną, bieg na 10 km techniką klasyczną oraz bieg pościgowy na 15 km stylem dowolnym.

Monika, jak co roku sezon 2021/22 na śniegu zainaugurowała startami podczas zawodów FIS Olos Muonio, które odbyły się w połowie listopada także w Finlandii, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rywalizacji w Pucharze Świata.

Nasza najlepsza zawodniczka zakończyła zmagania z bardzo dobrym wynikiem w sprincie techniką klasyczną, zajmując w biegu kwalifikacyjnym wysokie szóste miejsce, co dało jej 61,51 punktów sprinterskich FIS. Następnie wygrała ćwierćfinał, ale niestety nie udało się jej ze swojego biegu półfinałowego wejść do finału i ostatecznie została sklasyfikowana na siódmej pozycji. W drugim swoim swoim występie na dystansie 10 km techniką klasyczną, Skinder uplasowała się na 19. miejscu, co dało jej 76.03 FIS punktów.