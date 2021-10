Morsujący Firlej rozpoczął sezon 2021/2022! Zobacz zdjęcia z pierwszej kąpieli w zimnej wodzie Patrycja Wójtowicz

Grupa Morsujący Firlej w niedzielę (24 października) odbyła pierwszą zimną kąpiel w jeziorze Firlej. Jak podkreślają miłośnicy takiej aktywności, koniec października to idealny czas na to, by rozpocząć przyzwyczajanie organizmu do lodowatych kąpieli. Na początku, w ramach rozgrzewki, uczestnicy wydarzenia przemaszerowali promenadą wokół jeziora, a już chwilę później pierwsi śmiałkowie zanurzyli się w chłodnej wodzie, oficjalnie rozpoczynając sezon na morsowanie. W trakcie niedzielnego spotkania morsów prowadzona była zbiórka nakrętek dla Kacpra Szydłowskiego z Lublina, który potrzebuje stałej rehabilitacji. Na zakończenie wydarzenia wszyscy integrowali się przy ognisku. Zobacz zdjęcia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.