Motocykliści chcą wjechać w Lublinie na buspasy. Myślą jednak nie tylko o sobie. Co na to miasto?

– To sprawdza się w wielu miastach Polski i Europy. Korzyści to upłynnienie ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa zarówno dla motocyklistów, jak i kierowców samochodów – argumentuje Bartłomiej Pejo z Konfederacji i jednocześnie prezes Świdnickiego Klubu Motocyklowego USARZ. I dodaje: – Widzimy same plusy takiego rozwiązania.

– To dobry projekt, sensownie przygotowany – popiera inicjatywę Stanisław Brzozowski, lubelski radny. I w interpelacji do prezydenta Lublina pyta dlaczego rozwiązanie przygotowane we wrześniu 2020 r. przez Wydział Zarządzania Ruchem i Mobilnością „utknęło” w Zarządzie Dróg i Mostów i nie jest realizowane.

Rzeszów w „uwolnieniu” buspasów poszedł jeszcze dalej – funkcjonują one tylko w godzinach szczytu komunikacyjnego, czyli od 6.30 do 9.30 oraz od 14.30 do 17.30 w dni powszednie. Poza tymi godzinami mogą z nich korzystać wszystkie pojazdy. Podobne rozwiązanie dotyczy prawie połowy z istniejących (ok. 70 km) buspasów w Warszawie.

A Lublin? – Rozwiązanie nie zakłada dostępności buspasów w określonych godzinach – mówi Góźdź.

ZTM nie jest jednak przeciwny pomysłom z Rzeszowa czy Warszawy. – Buspasy dają gwarancję płynnego przejazdu i bezpieczeństwa, oczywiście taką przestrzeń można współdzielić. Nie widzimy zagrożenia dotyczącego przyjętych w innych miastach rozwiązań odnośnie buspasów. Funkcja minimalizacji czasu przejazdu będzie zachowana – ocenia Monika Fisz z ZTM Lublin.