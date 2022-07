Motocykliści z całej Polski szkolili się na torze w Lublinie. Zobacz zdjęcia

- Na bezpłatne szkolenie przyjechało do nas aż 60 motocyklistów z całej Polski, m.in. z Katowic, Wrocławia czy Krakowa. Dzisiejsze wydarzenie jest podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną, podczas której uczestnicy będą mogli doskonalić technikę jazdy - mówi Joanna Matejak z „Moto-Sekcji”.

Jedno ze szkoleń odbyło się na poziomie trzecim. - Na motocyklu jeżdżę już trzeci sezon. Na udział w szkoleniu zdecydowałam się zaraz po ukończeniu kursu na prawo jazdy, przede wszystkim po to, żeby czuć się bezpiecznie w trasie. Po zdaniu egzaminu okazało się, że popełniam kardynalne błędy, dlatego chciałam poprawić swoją umiejętność jazdy. Atmosfera i informacje, które tutaj zdobyliśmy, spowodowały, że staram się być tu możliwie często, bo za każdym razem uczymy się czegoś nowego. Chętnie wracamy do różnych poziomów szkoleń, bo zawsze jest coś, co można poprawić - stwierdza jedna z uczestniczek, Magda Drewniak.